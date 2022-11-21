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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:47

Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılıyor! Numuneler İTÜ'de incelenecek

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) bir grup akademisyen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) işbirliğiyle Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanda bilimsel çalışma başlattı.

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