Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılıyor! Numuneler İTÜ'de incelenecek

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Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 1959 yılında Harita Genel Komutanlığında bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken, Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanı keşfetti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, bilim insanlarının hakkında yüzlerce makale ve kitap yazdığı alanla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi ile İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında bir süre önce imzalanan "Akademik İşbirliği Protokolü" kapsamında araştırma çalışmasına başlandı.

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Bu kapsamda İTÜ Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Çiftçi, Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Karaman, Jeofizik Mühendisliği öğretim üyeleri Doç. Dr. Tuna Eken ve Doç. Dr. Şener Özdamar, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Bülent Arıkan ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Muhittin Karaman'dan oluşan akademisyen grubu Ağrı'ya geldi.

İTÜ'den akademisyenler ile AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, AİÇÜ'de görevli akademisyenler ve IC İbrahim Çeçen Holding Genel Müdürü Meral Dinçer, Valilik koordinesinde, iki üniversitenin işbirliği ve IC Holding'in destekleriyle hayata geçirilecek araştırma projesinin ilk adımı için bölgeyi ziyaret etti.

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Alandan alınan numuneler laboratuvarda incelenecek

Doğubayazıt'ın Telçeker köyü sınırlarındaki alanda incelemeler yapıp bölgenin toprak ve taş yapısıyla ilgili bazı numuneler alan akademisyenler, laboratuvar incelemelerinin ardından projenin yol haritasını hazırlayacak.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumral, iki üniversite arasında yapılan işbirliği kapsamında, kentin turizmi açısından önemli bir potansiyeli olan Nuh'un Gemisi ile ilgili projenin hayata geçirilmesi kararı alındığını söyledi.

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Projenin ön araştırmalarını yaptıklarını ifade eden Kumral, şöyle konuştu.

"Burayı daha detaylı incelemek gerekiyor. Ön araştırma neticesinde öncelikle ilk bulgularımızı araştıracağız. Daha sonra da bu bulgularımız neticesinde projemizin geliştirilmesine ve ne tür bir araştırma ve yöntem uygulanmasına karar vereceğiz. Kış sonrası havaların ısınmaya başlamasıyla tekrar Ağrı'yı ziyaret ederek çalışmanın detaylandırılmasına ve sonuçlandırılmasına gayret edeceğiz. Umarım verimli olur. Hem ülkemiz hem Ağrı'mız hem de dünya turizmine de hizmet edecek bir çalışma neticelendireceğimizi ümit ediyorum."

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"Gemi şeklindeki yerin örneklendirilmesi yapıldı"

Kumral, alanda yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Ekiplerimiz belirli noktalarda ayrıldılar. 3 boyutlu numunelendirmeler yapıldı. Gemi şeklinde bir şekil var. O şeklin yukarıdan aşağıya doğru örneklendirilmesi yapıldı. Bölge tamamen gezildi. Jeoarkeolojik çalışma yapan hocamız tarafından da bölgeden bazı bulgular ortaya kondu. Yatay yönde de örneklemeler yapıldı. Bu örneklemelerin öncelikle mineralojik olarak ve jeokimyasal olarak incelemesi yapılacak, 'bu yapının içinde herhangi bir organik madde var mı, yok mu veya gerçekten diğer ortamlardan farklı mı, değil mi, genel jeolojik yapı ve jeokimyasından farklı mı, değil mi?' onlara bakılacak." diye konuştu.

Çok önemli bir çalışma yapacaklarını belirten Kumral, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Bülent Arıkan ise Ağrı ve çevresinde arkeoloji olarak daha fazla çalışılması gerektiğini ifade ederek, "Benim kendi uzmanlık alanım olan yer bilimleri ve arkeolojinin kesişimi olan jeoarkeoloji alanında da özellikle yakın çevrede bulunabilecek olan kültür enformasyonlarına baktık ve araştırdık. Ekip üyelerimizle burada bazı değerlendirmelerde bulunduk. Projemizin ileri safhaları için özellikle disiplinler arası yöntemlerle çalışılabilecek alanları tespit ettik. Bu disiplinler arası çalışmanın içine girecek olan çalışma kolları ve bilim dallarını kararlaştırdık." dedi.

AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya da projenin çok önemli olduğunu ve İstanbul Teknik Üniversitesinin bu alanda ülkenin en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi.