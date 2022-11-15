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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 16:44

Nilüfer Barajı'nda kuraklık yaşanıyor! Su yok denilecek kadar azaldı

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Nilüfer Barajı'nda kuraklık yaşanıyor.

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