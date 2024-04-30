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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 13:13

Niğde'nin cam terası! Manzarasıyla ziyaretçileri büyülüyor

Niğde merkeze bağlı Yeşilburç köyünde valilik tarafından yaptırılan Cam Seyir Terası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi doku ve manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan cam teras, bölgenin yüksek cam teras alanlarından birisi oldu.

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