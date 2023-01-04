Niğde'nin baş döndüren cam seyir terası! Valilik tarafından yaptırıldı

Mübadelede Balkanlar'dan göç edenlerin yerleştirildiği köyde turizm yatırımı kapsamında İl Özel İdaresi tarafından 2020'de başlatılan çalışmada Uzandı Vadisi'nde yürüyüş parkuru oluşturuldu, restorasyonu tamamlanan köy camisinin önündeki alana seyir terası yaptırıldı.
Köy muhtarı Cihan Tuna, gazetecilere, köyde turizmin canlandırılması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.
Cam seyir terasının tamamlandığını belirten Tuna, "Caminin restorasyonu bitti. Üst katında kütüphane olacak. Müze bölümümüz ve ibadet etmek isteyenler için de yerimiz olacak. Vatandaşlardan yoğun talep olunca seyir terası da erken açıldı. Yazın ziyaretçi sayının artmasını bekliyoruz." dedi.