Niğde'nin baş döndüren cam seyir terası! Valilik tarafından yaptırıldı

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Cam seyir terasının tamamlandığını belirten Tuna, "Caminin restorasyonu bitti. Üst katında kütüphane olacak. Müze bölümümüz ve ibadet etmek isteyenler için de yerimiz olacak. Vatandaşlardan yoğun talep olunca seyir terası da erken açıldı. Yazın ziyaretçi sayının artmasını bekliyoruz." dedi.