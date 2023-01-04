  • $18,7513
  • 19,9067
  • 1121.52
  • 5581.33

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:49

Niğde'nin baş döndüren cam seyir terası! Valilik tarafından yaptırıldı

Niğde'de merkez Yeşilburç köyünde Valilik tarafından yaptırılan cam seyir terası ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.