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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 17:03

Niğde'de patates deposu yapımında göçük! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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