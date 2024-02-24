  • $31,0708
  • 33,679
  • 2032.57
  • 9374.2

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 10:24

Niğde'de dinozor fosili iddiası! İnceleme sonuçlandı!

Niğde'de bir vatandaş, 20 metreyi bulan, dinozor fosiline benzer kemikler bulduklarını ileri sürerek, incelenme talep etti. Yapılan incelemenin sonucunu Niğde Valiliği açıkladı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.