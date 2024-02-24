Niğde'de dinozor fosili iddiası! İnceleme sonuçlandı!

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Başmakçı Köyünde elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından fark edilen fosile benzeyen kemikler Niğde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

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Bölgede yaptığı çalışma sırasında fosilleşmiş kemik yapılarını bulduğunu söyleyen Dursun Tekeli, kemik parçalarının nesli milyonlarca yıl önce yok olduğu bilinen dinozor iskeleti olabileceğini iddia etti.

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"BU TÜR ŞEYLERE MERAKIM VAR"

Tekeli, "Arkadaşlarla telleri çekerken fark ettim. Yetkililere bildirdim. Uzun bir hayvana ait olduğunu tahmin ettik, dinozor olabilir yaklaşık 25 metreye yakın bir mesafesi var. Yakın bir zamanda oluşan bir şey değil, fosilleşmiş artık kemikler. Ben belgesel kanallarını çok izlerim bu tür şeylere merakım var dikkatimi o yüzden çekti" diye konuştu.

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TRAVERTEN TAŞI OLDUĞU ANLAŞILDI

Bölgede uzmanlar tarafından yapılan incelemenin sonuçları açıklandı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Ulukışla ilçemize bağlı Başmakçı köyü civarında dinozor fosili bulunduğuna dair iddialar neticesinde konunun uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu alanda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde bu oluşumların tamamen kalsiyum karbonat içerikli olduğu anlaşılmış, dolaysıyla bu parçaların fosil olmayıp traverten taşı olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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