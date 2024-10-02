New York Halk Kütüphanesi arşivinden çıktı! Osmanlı zamanında Türkiye

Koca Yusuf Deliormanlı efsanevi Türk güreşçi. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. 1898 yılında ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.