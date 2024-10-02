New York Halk Kütüphanesi arşivinden çıktı! Osmanlı zamanında Türkiye

Harbiye Nazırı Enver Paşa ve kurmayları İstanbul'da Avusturya-Macaristan yapımı havan topunu denetliyor.
Koca Yusuf Deliormanlı efsanevi Türk güreşçi. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. 1898 yılında ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.
19. yüzyılda denizlerde birçok başarıya imza atmış ABD'de ünlü Amiral Stephen Decatur'u bir Türk gemisinde savaşırken gösteren litografya.