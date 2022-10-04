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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2022 Salı 12:50

Nevşehir ve Yozgat arasında tatlı rekabet! Testi kebabı hangi ilimize ait?

Türkiye'nin zengin yemek kültüründe lezzetiyle adını duyuran 'Testi kebabı'nda Nevşehir ve Yozgat arasında tatlı rekabet yaşanıyor.

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