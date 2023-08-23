Nesli tükenmekte hayvanlar için kuruldu: Kolombiya'da canlılara umut oluyor
Kolombiya'da yasadışı ticaretten zarar gören nesli tükenmekte olan hayvanlar için kurulan Bioparque La Reserva hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi görüntülendi. Hayvanların rehabilitasyonu ve korunması amacıyla kurulan merkez, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu canlılara umut oluyor. Park, doğal yaşam alanlarını taklit ederek hayvanların iyileşmesini sağlarken, ülkedeki yaban hayatı ticaretine ve yaşam alanı kaybına karşı mücadeleyi de somutlaştırıyor.