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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 13:32

Nesli tükenme tehlikesi altında! Van'da yakalandı

Van'ın Çatak ilçesinde dağlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen vaşağın tedavisi için ekipler seferber oldu.

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