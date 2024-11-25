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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 16:45

Nesli tükendi düşünülüyordu! Anadolu Parsları tekrar görüntülendi

Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülürken, 2019'da ilk kez görüntülenen Anadolu parsına yönelik fotokapanla yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan detay herkesi şaşırttı.

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