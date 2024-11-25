Nesli tükendi düşünülüyordu! Anadolu Parsları tekrar görüntülendi

BATI AKDENİZ'DE GÖRÜNTÜLENEN ERKEK BİREY





IUCN'nin nesli tehlike altındaki türler listesindeki Anadolu parsının biyoçeşitliliğin ve Anadolu tarihi kültürünün çok değerli bir türü olduğuna dikkati çeken Dr. Ünal, "Anadolu'da endemik bir alt tür. Yani 'Panthera pardus tulliana' ve bu türü de korumak, gelecek nesillere aktarmak bizim projemizin esas hedefi. Bugüne kadar 400'e yakın fotokapanla binlerce görüntü elde edildi. Bu görüntüler ayrıntılı bir şekilde irdelenmekte. Anadolu parsına ait bir tane birey şu anda izlenmeye devam ediliyor. Fakat henüz yaptığımız projede Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde bu birey dışında yeni bir birey henüz elde edilmedi" dedi.