Nesli tehlikedeydi! Sivas'ta şans eseri görüntülendi

Vaşakların görünmesi çok zor, çok iyi kamufle olan hayvanlar olduğu için "ormanın hayaleti" olarak bilindiğini anlatan Bali, "Son çektiğim vaşağa kent merkezine bağlı kırsal alanda rastladım. Çekim alanına gittiğimde vaşağın sesini duymamla birlikte hemen aracımı durdurdum ve sol tarafımdaki kayalıkların tepe noktasında vaşağın oturur vaziyette bana baktığını gördüm." dedi.

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Bali, vakit kaybetmeden birkaç kez vaşağı fotoğraflayıp görüntüsünü kayıt altına aldığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Ardından sesler çıkarıp bana doğru gelmeye başladı. Aramızda yaklaşık 40 metre kadar mesafe kala bir yerde oturup bekledi ve yine aynı sesleri çıkarmaya başladı. O anları da çok yakından sabit olarak hem videoya aldım hem de fotoğrafladım. Belli bir süre bekledikten sonra tekrar ilk gördüğüm kayalığa doğru çıktıktan sonra gözden kayboldu."