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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 10:58

Nesli tehlikedeydi! Sivas'ta şans eseri görüntülendi

Hobi olarak yaban hayatını fotoğraflayan ve görüntüleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulusoy Bali, dağlık alanda bir vaşakla karşılaştı.

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