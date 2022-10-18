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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:12

Nerede son bulacağına dair merak daha da artıyor! 'Sonsuzluk Merdiveni' kazısı uzadıkça uzuyor

Perre Antik Kent'in 'Sonsuzluk Merdiveni' kısmında süren kazılar, yarım kilometre uzunluğa ulaştı. Kazılar devam ettikçe, merdivenin nerede son bulacağına dair merak daha da artıyor.

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