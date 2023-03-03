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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 14:05

Neden Türk kahvesinin yanında su verilir? Bu gelenek nasıl başladı?

Türk kahvesi dedik mi yanına hemen bir bardak su arıyoruz. Bu ikili her zaman birlikte servis ediliyor. Bu değişmeyen gelenek nasıl başladı ve amaç neydi? Konu hakkında birçok rivayet var ve hepsi oldukça mantıklı.

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