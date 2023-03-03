Neden Türk kahvesinin yanında su verilir? Bu gelenek nasıl başladı?

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Türk kahvesi genelde su ile servis ediliyor. Bu yazılı bir kural değil ancak bu ikili her daim yan yana. Peki, bu gelenek nereden geliyor? Bu konu hakkında birkaç rivayet var.

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İlk rivayet; Osmanlı Devleti zamanına kadar dayanıyor. Bu dönemde, eve misafir geldiğinde ikram edilen Türk kahvesinin yanına bir bardak su konuyordu.

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Misafir, kahveden önce suyu içtiğinde karnının aç olduğu anlaşılıyor ve hemen sofra kuruluyordu. Bu, misafirin "açım" demek için kullandığı gizli bir şifreydi.

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Diğer teoriye göre; padişahlara giden yemekler, saray görevliler tarafından kontrol ediliyor ve zehirli olup olmadığı anlaşılıyordu. Ancak Türk kahvesi tek kişilik cezvede ve tek seferlik bir fincanda götürüldüğü için görevliler tarafından tadılamıyordu.

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Bunun için de yanında götürülen su, zehir testi için kullanılıyordu. Padişah, önce kahveye bir parmağını daldırıyor; daha sonra parmağını suya batırıyordu. Kahvenin, suda dağılış biçimi, zehirli olup olmadığını gösteriyordu.

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Başka ve son bir görüşe göre; kahveden önce içilen su, ağız içini temizleyerek; kahve tadının daha iyi alınmasını sağlıyor. Arada içildiğinde ise kahvenin acı tadı ağızdan gidiyor.

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İşin rivayet kısımlarının yanı sıra bir de bilimsel boyutu var. Kahvenin içinde oksalat denilen bir madde bulunuyor ve bu madde böbrek taşı oluşumuna neden olabiliyor.

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Kahvenin yanında içilen su, oksalatın vücuttan kolayca atılmasını sağlıyor.

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