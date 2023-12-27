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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 12:55

Müzisyen çoban kaval yerine çan çalıyor

Tekirdağ'da keçi yetiştiren 62 yaşındaki Metin Sadeler, çanlarla hazırladığı vurmalı çalgısıyla müzik yapıyor.

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