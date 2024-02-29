Mutfakta yapılan 12 amatör yanlış! Çok basit gibi görünüyor ama...

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Pilav yaparken pirinçleri kısa süre yıkamak

Pilav yapmadan önce pirinçleri duru suyu çıkana kadar, nişastası gidip süzgeçten şeffaf su akmaya başlayana kadar yıkamalısınız. Aksi takdirde Türkiye'de pilavın bir numaralı başarı kriteri olan 'tane tane olmuş' övgüsünü duymak zorlaşır.

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Fırının içine kek ya da kurabiye koyduğunda çalıştırmak

Fırın soğuk olduğunda kek ya da kurabiye üzerindeki yağı bırakır ve kalıp tutmaz. Siz en iyisi tariflerdeki 'önceden ısıtılmış fırında' ibaresine dikkat edin.

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Makarnayı haşladıktan sonra soğuk suyla durulamak

Bu, makarna üzerinde tam da bir 'soğuk duş' etkisi yaratıyor; vitaminini, besin değerlerini ve lezzetini kaydediyor. İşin doğrusu, makarna suyunu süzüp sosla karıştırmak. Sosunu içine çeken makarnalarınız daha leziz ve yine tane tane olacaktır.

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Önce sarımsağı, sonra soğanı atmak

Yemeklerde sarımsak kullanacaksanız, kavurma işlemi sırasında önce soğanları atmalı, onlar biraz yumuşadıktan sonra sarımsakları eklemelisiniz. Aksi takdirde sarımsaklar yüksek sıcaklıkta uzun süre kalamadıklarından yanar.

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Haşlanan et, henüz pişmeden tuz atmak

Haşlama yemeklerde et henüz pişmeden tuz atarsanız et sertleşecektir. Bu yüzden en iyisi yemeğin tuzunu et piştikten sonra, en son safhada atmak.

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Salata sosunu salatayı yaparken eklemek

Çıtır çıtır yeşilliklerle özen bezen yaptığınız salatayı daha hazırlama aşamasında hemen soslarsanız, o çıtırlık gidecek ve salata pörsüyecektir. Bunun için en iyisi sosu salatayı servis etmeden hemen önce dökmek.

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Buzluktan çıkan eti direkt ocağa atmak

Et bu şekilde daha fazla su salar ve lezzetini kaybeder. Doğrusu eti oda sıcaklığına yakın hale gelene kadar dışarıda bekletmektir. Fakat uzun süre oda sıcaklığında kalan et bakteri oluşumuna neden olabileceğinden arada sırada et yeterince çözülmüş mü diye kontrol etmekte fayda var.

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Eti kısık ateşte mühürlemek

Kısık ateşte mühürlediğinde et suyunu hapsetmez ve lezzetinden ödün verir. Doğrusu, yüksek ateşte mühürlemektir.

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Kek yaparken yumurtaları çok çırpmak

O yumuşacık kekler elbette ki özen ve ilgi istiyor. Hamurun içine koyduğunuz yumurtaları gereğinden fazla çırparsanız kekiniz kabarmaz. Şeker taneleri eriyinceye kadar çırpmak yeterlidir.

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Sebzeyi yıkadıktan sonra direkt tencereye atmak

Sebze yemeği yaparken, sebzeleri yıkadığınız gibi tencereye atarsanız yemeğiniz sulanır, lezzeti azalır. Bu nedenle sebzeleri önce kurulamakta fayda var. Aynı nedenle kabak ve benzeri sebzelerin çekirdeklerini de çıkartmalıyız.

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Etin marinasyon suyunu yemeğe eklemek

Lezzetli olsun diye birçok kişi bu hatayı yapar. Oysaki lezzetin ötesinde sağlığımızı da tehlikeye atıyor olabiliriz. Çiğ etin beklediği marinasyon suyunda bakteri oluşur. Bu nedenle en iyisi o suyu dökmek. Yine aynı mantıkla çiğ ette kullandığımız kesme tahtası ya da bıçak gibi aletlerle de pişmiş eti temas ettirmemeliyiz.