Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 pratik çözüm

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Ev yemeği yemek istiyorsunuz ama mutfakta geçirecek çok fazla vaktiniz yok değil mi? O halde size hem işinizi kolaylaştıracak, hem de yemek pişirme sürecinizi hızlandıracak birkaç şey lazım. Böyle ipuçlarına ihtiyaç duyuyorsanız çok doğru bir yere geldiğinizi söyleyebiliriz. İşte yemek pişirmeyi hem kolaylaştıracak hem de hızlandıracak tavsiyeler...

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Makarnayı tencere yerine tavada pişirirseniz daha kısa sürede pişer. Çünkü tavanın taban yüzeyi daha geniştir, daha fazla ısınır, bu da suyun daha sıcak olmasını sağlar.

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Eğer tek başınıza yiyecekseniz makarnayı mikrodalgada da pişirebilirsiniz. Dayanıklı bir kâseye makarnayı ve suyu koyup bir dakikalığına mikrodalgaya atın. Bir dakikanın sonunda çıkarıp biraz karıştırın. Bu işlemleri makarna istediğiniz kıvama gelene kadar tekrarlayın.

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Tavanızın yeterince ısındığını anlamak için üzerine bir damla su damlatın. Eğer su damlası ikiye ayrılıyorsa, tava yeterince sıcak demektir. Yalnız tavaya yağ koymadan önce suyu tamamen kuruladığınızdan emin olun.

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Her yemekte soğan doğrama derdiyle uğraşmak istemiyorsanız, boş bir zamanınızda bol miktarda soğanı doğrayıp buzdolabı poşetlerine bölüştürün ve dondurun. Yemek pişireceğiniz zaman eritmeden tencereye atabilirsiniz.

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Taze soğanın çürümesini önlemek için ince ince doğrayıp plastik bir su şişesine doldurabilir, sonra da buzlukta saklayabilirsiniz. Bu şekilde 2-3 ay dayanacaklardır.

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Yumurta haşlarken suya biraz sirke ekleyin. Böylece kabuklarından kolayca ayrılacaktır. Aynı şekilde poşe yumurta yaparken de sirke yumurtanın tencereye yapışmasına engel olur.

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Kesme tahtasının altına bir parça ıslak kâğıt havlu koyarsanız, tahtanın kaymasını önlemiş olursunuz.

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Tavuk parçalarını sevdiğiniz soslara bulayıp buzdolabı poşetlerinde dondurun. Sabah evden çıkmadan buzluktan çıkarıp dolabın alt kısmında erimeye bırakırsanız akşam eve geldiğinizde kolayca pişirilebilir hale geleceklerdir.

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Dereotu, maydanoz gibi otları zeytinyağının içinde buz küpü kaplarında dondurun. Bu dondurulmuş otlu yağları makarna vb. yemekler için kullanabilirsiniz.

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Mikrodalgada yemek ısıtacaksanız, tabağın üzerini ıslak bir peçeteyle örtün. Böylece yiyecekleriniz kurumaz.

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Bal, pekmez gibi yapışkan bir şey ölçmeden önce, ölçü kabınızı çok hafifçe yağlayın. Böylece kolayca dökülecektir.

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Yumurtayı kabın kenarı yerine düz bir yüzeyde kırın. Böylece kabukların yumurtaya karışma ihtimalini önlemiş olursunuz.

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Yumurtanın kabukları yanlışlıkla yumurtaya karışırsa, parmağınızın ucunu ıslatarak kolayca toplayabilirsiniz.

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Yumurtanın sarısını beyazından ayırmak için bir su şişesinden faydalanabilirsiniz. Su şişesini hafif sıkıp yarattığınız vakumdan faydalanarak yumurtanın sarısını kolayca şişeye çekebilirsiniz.

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Sarımsakları dişlerine ayırdıktan sonra kapaklı bir kaba koyup sallarsanız, kabuklarından kolayca ayrıldıklarını görebilirsiniz.

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Ocağın hemen yanında küçük kâseler içinde tuz ve karabiber bulundurun. Böylece yemek pişirirken elinizle kolayca alıp tencereye atabilirsiniz.

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Tereyağını kolayca eritmek için bir bardağı sıcak suyla ısıtıp boşalttıktan sonra yağın üzerine kapatın. Yağ hemen yumuşayacaktır.

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Sarımsak doğramadan önce bıçağınızı biraz sıvı yağla yağlayın. Böylece sarımsak parçaları bıçağınıza yapışmaz.

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Esmer şekeri saklarken yanına bir dilim ekmek ya da dilimlenmiş bir elma koyduğunuzda daha uzun süre yumuşak kalır. Sertleşen şekerinizi yumuşatmak için de üzeri ıslak havluyla kaplı bir kapta mikrodalgaya atıp kısa bir süre döndürmeniz yeterlidir.

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Yumurtaları haşlamak yerine buharda pişirdiğinizde, kabukları kolayca soyulacaktır. Bunun için yumurtanızı 12 dakika boyunca buharda tutmanız gerektiğini unutmayın.