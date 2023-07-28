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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:08

Mutfak kültürümüzün en lezzetli tatlarından Aşure nasıl yapılır?

Mutfak kültürümüzün en lezzetli tatlarından Aşure, Muharrem ayının başlamasıyla evlerde kazan kazan pişirilmeye, konu komşuya dağıtılmaya başlandı.

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