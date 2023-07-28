Mutfak kültürümüzün en lezzetli tatlarından Aşure nasıl yapılır?

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Mutfak kültürümüzün en lezzetli tatlarından Aşure, Muharrem ayının başlamasıyla evlerde kazan kazan pişirilmeye, konu komşuya dağıtılmaya başlandı.

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İçinde birçok lezzet barındıran aşureyi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri ve lezzeti daha da artırmak için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

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İÇİNDEKİLER 500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

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Yarım çay bardağı pirinç

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1 su bardağı nohut



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1 su bardağı kuru fasulye

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200 g kuru kayısı

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200 g kuru üzüm

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1 su bardağı fındık

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3 lt su

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2 su bardağı süt

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4 su bardağı toz şeker

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Çeyrek çay kaşığı tuz

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Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyu alınır)

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Üzeri için; 25 g fındık

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25 g kuş üzümü

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100 g ceviz

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1 adet nar

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Tarçın

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HAZIRLANIŞI

Nohut ve fasulyeyi ve buğdayı ayrı ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün Buğdayı yıkayıp, tencereye alın üzerine kaynar su ekleyip buğdaylar yumuşayana kadar pişirin.

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Bu arada fasulyeyi ve nohudu da ayrı ayrı tencerelerde haşlayın. Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyin ve 15 dakika kadar kaynatın. Sıcak süt, şeker, tuz, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.

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Tek tek cam kâselere bölüştürün. Aşure kâselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

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Not: Pişme esnasında eğer su yetersiz kalırsa ilave yapabilirsiniz. Şeker miktarını zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz.