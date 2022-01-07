Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu

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Muş'ta Merkez Yukarıyongalı köyünün kırsalında yaz mevsiminde otlatılan keçi sürüsü, kar yağışıyla beraber köyün Omurlar Mezrası'na getirildi.

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Burada bir süre tutulan sürü, yaz aylarında biriktirilen ot ve yemle beslendi.

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Mezradaki yemin bitmesi üzerine küçükbaş hayvan sürüsü kış aylarını geçirecekleri Yukarıyongalı köyüne götürülme kararı alındı.

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Sürü sahibi Eyüp Omur ile çobanlar, köpekler eşliğinde sürü 6 kilometre mesafedeki köye ulaşmak üzere yola çıktı.

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4 SAATLİK YOLCULUK

Zaman zaman bir metreyi bulan karda tek sıra halinde ilerleyen hayvanlar, dik yamaçlar ve zorlu arazileri aşarak 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirildi.

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Köy içerisindeki ahır önlerinde bulunan ahşap yemliklere akın eden keçiler, burada beslenme ihtiyacını giderdi.

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Muş'a kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi.

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"KARA BATA ÇIKA KÖYE VARDIK"

Omur, "Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı yemlerin depolandığı köye götürdük. Koyun sürüsüyle 4-5 saat yol yürüdük. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla kar üzerinde çile çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık" dedi.

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Mezradan köye dönüş için karla arazi üzerinden getirilen sürünün oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, 6 kilometrelik yolda sürüye eşlik ederek, bir birinden güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.

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