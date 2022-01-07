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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2022 Cuma 16:23

Muş'ta keçilerin zorlu kış yolculuğu

Muş'ta bir keçi sürüsünün kışın konaklayacağı 1800 rakımlı köye yolculuğu fotoğraflandı. 4 saatlik zorlu yolculuk güzel görüntülere sahne oldu.

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