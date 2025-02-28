Muş'ta hayırseverlerin yardımıyla yapılan cami! İbadete açıldı

Vatandaşların caminin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:





"Bölgenin en büyük camisi. İçeride 8 bin, avlusuyla birlikte toplamda 12 bin kişinin çok rahat şekilde ibadet yapabileceği bir cami. Muş'ta birbirinden güzel camiler var. Burası çarşı merkezinde yer alıyor. Hiçbir vatandaşımızın dışarıda kalmadan rahat şekilde ibadet edebileceği bir cami oldu. Özel günlerimizde, cumalarımızda, bayramlarımızda böylesine bir camiye ihtiyaç vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."