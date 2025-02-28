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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 16:55 |

Muş'ta hayırseverlerin yardımıyla yapılan cami! İbadete açıldı

Muş'ta avlusuyla birlikte 12 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği İmam-ı Şafii Cami ibadete açıldı.

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