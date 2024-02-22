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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:50

Muş'ta 3 ayaklı oğlak dünyaya geldi! Besici 2 gündür evinde besliyor

Muş'ta besicilik yapan Raif Korkmaz, iki gün önce dünyaya gelen ve 'Pamuk' adını verdiği 3 ayaklı oğlağa evinde özenle bakıyor.

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