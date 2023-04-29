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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 14:35

Müslümanların dünyayı değiştiren icatları! Öğrenince çok şaşıracaksınız

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent Müslüman mucitlerin Avrupa'yı ve dünyayı nasıl değiştirdiğini anlatan bir liste hazırladı.

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