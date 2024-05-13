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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:55

Muşlu besicilerin yaylalara yolculuğu başladı

Muş'ta kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle sonbaharda küçükbaş hayvanlarını sıcak bölgelere götüren besiciler, havanın ısınmasıyla kentteki yaylalara gelmeye başladı.

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