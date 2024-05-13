Muşlu besicilerin yaylalara yolculuğu başladı

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Hayvanlarını kışın daha uygun koşullarda beslemek için kasım ayından itibaren çevre illere götüren besiciler, sürüleriyle kentteki yaylalara dönmek için yola koyuldu.

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Kilometrelerce yol kateden, akşamları da belirli noktalarda konaklayan besiciler, hayvanlarını kente getirerek yaklaşık 5 ay konaklayacakları yüksek rakımlı yaylalara götürdü.

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Besicilerden Savaş Özkan, 1000 koyundan oluşan sürüyle kasım ayında Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gittiğini ve kış boyunca hayvanlarına burada baktığını söyledi.

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Muş'taki yaylalara dönmek için 12 gündür yolda olduklarını belirten Özkan, "Kasım ayında hayvanlarımızı Diyarbakır'ın kırsalında kiraladığımız sıcak bölgelere götürdük. Kar yağmadığı için hayvanlarımızı her yıl oraya götürüyoruz. Yaklaşık 6 ay orada kaldık. Havanın ısınmasıyla Muş'un yaylalarına dönüş yaptık. Yaz dönemini burada geçirecek sonbaharda tekrar sıcak illere dönüş yolculuğuna başlayacağız." diye konuştu.

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Yolculuk sırasında zorlu arazi şartları ve mesafeden dolayı güçlük çektiklerini anlatan Özkan, "Benimle beraber 3 kişi hayvanlara çobanlık yapıyor. Şu anda Kulp deresindeyiz. Şenyayla bölgesine, gideceğiz, oradan da Kurtik Dağı'ndaki yaylalara giderek konaklayacağız." dedi.

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