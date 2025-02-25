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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 16:13 |

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı

Topkapı Sarayı'nın Enderun Avlusu'nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazan ayında misafirlerini ağırlamak için çalışmalarını tamamladı.

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