Muğla'da trafik denetimi! 25 sürücüye 100 bin 893 lira ceza uygulandı

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Üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli ve Yeniköy Mahallesi giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 11 ekip ve 30 personelle gerçekleştirilen alkol uygulamasında araçlar durduruldu.

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Trafik incelemelerinde bulunan ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da yaptı.

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Ekipler tarafından yürütülen denetimlerde 224 sürücünün alkol kontrolü gerçekleştirildi, alkollü araç kullanmaktan 7 kişinin sürücü belgesine el konuldu, 25 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 100 bin 893 lira idari para cezası uygulandı.

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Denetimlerde "tehdit" suçundan arama kaydı bulunan kişi gözaltına alındı. Şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken aracı otoparka çekildi.

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Vatandaşlar, alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıldı.