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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 09:43

Muğla'da trafik denetimi! 25 sürücüye 100 bin 893 lira ceza uygulandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

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