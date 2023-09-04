Müge Anlı yeni sezon başladı! Müge Anlı Tatlı Sert 16. sezona merhaba dedi...

Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezona bugün başladı. 16. sezona "Merhaba" diyen programın sunucusu Müge Anlı açılış konuşmasında programın herkese hayırlı uğurlu olmasını ve tüm konukların kayıplarını bir an önce bularak mutlu bir şekilde ayrılmasını diledi...

Sinop, Afyonkarahisar, Bursa ve İstanbul olmak üzere Yurdun 4 farklı noktasında 4 canlı yayınla program başladı. Şüpheli kayıplarla ilgili detaylar izleyiciler ile paylaşılıyor.

3 / 15



Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...