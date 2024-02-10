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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 11:36

Model araba sevdası koleksiyon sahibi yaptı! 2 binden fazla parçaya ulaştı

Eskişehir'de yaşayan Ahmet ve Ezgi Şensu çifti, yurt içi ve dışından temin ettikleri özel üretim model arabalardan oluşan 16 yıllık koleksiyonda 2 binden fazla parçaya ulaştı.

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