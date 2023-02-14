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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 14:41

Mobilyacılar deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiyor

Kastamonulu mobilyacılar, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gece gündüz mesai yapıyor.

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