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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 15:32

Minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor! Görenleri şaşırtıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki Alaattin Uzun, yaptığı mini ayakkabılarla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

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