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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 13:28 |

Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı! 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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