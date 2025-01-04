Minibüs ile çarpışan otomobil alev aldı! 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Menderes- Gümüldür kara yolunda meydana geldi. 07 ZD 994 plakalı otomobil ile Ç.K.'nin kullandığı 35 SD 433 plakalı minibüs çarpıştı.
2/3
Çarpışma sonrası otomobil alev aldı. Yanan otomobilde çıkamayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan M.Y. ile minibüste olan Ç.K. ve G.K. yaralandı.
3/3
Yaralılar, ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kişinin cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)