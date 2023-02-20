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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:47

Mimar Sinan'ın 449 yıllık eseri depremzedeleri ağırlıyor

Mimar Sinan tarafından 1574 yılında hacı ve ticaret kervanlarının konaklaması için yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Hatay'daki depremzedeleri ağırlıyor.

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