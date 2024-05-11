Milyonlarca liralık kuyumcu soygunu! Lüks rezidansta yakalandılar

Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar'da meydana gelen soygunlara ilişkin polis tarafından soruşturma açıldı.
3 kuyumcuda meydana gelen soygunlar güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde şüphelilerin plakaları değiştirilmiş çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdikleri görüldü.
Şüphelilerin kuyumcularda bulduklarını poşetlere koyarak çaldıkları anları da iş yeri kameralarına yansıdı.
9 ŞÜPHELİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslere operasyon yapıldı.
Kiraladıkları havuzlu lüks rezidanslarda kaldıkları belirlenen 9 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet bilgisayar, takip cihazı, 6 yüz 24 bin 150 lira, 7200 dolar, altın ziynet eşyaları ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ÇIKTI
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Sipan K.(27)'nın daha önceden 36 suç kaydı olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Şüpheli Sabri S.'ün de iki aranması bulunduğu ayrıca hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada sonucunda şüphelilerin 3 ayrı kuyumdan hırsızlık, Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık, oto ve plaka hırsızlığı suçlarının aralarında bulunduğu 10 olayın failleri olduğu belirlendi.