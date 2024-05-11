Milyonlarca liralık kuyumcu soygunu! Lüks rezidansta yakalandılar

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Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar'da meydana gelen soygunlara ilişkin polis tarafından soruşturma açıldı.

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3 kuyumcuda meydana gelen soygunlar güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde şüphelilerin plakaları değiştirilmiş çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdikleri görüldü.

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Şüphelilerin kuyumcularda bulduklarını poşetlere koyarak çaldıkları anları da iş yeri kameralarına yansıdı.

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9 ŞÜPHELİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslere operasyon yapıldı.

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Kiraladıkları havuzlu lüks rezidanslarda kaldıkları belirlenen 9 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet bilgisayar, takip cihazı, 6 yüz 24 bin 150 lira, 7200 dolar, altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLER HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Sipan K.(27)'nın daha önceden 36 suç kaydı olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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Şüphelinin ayrıca 4 ayrı olaydan arandığı öğrenildi.

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Şüpheli Sabri S.'ün de iki aranması bulunduğu ayrıca hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada sonucunda şüphelilerin 3 ayrı kuyumdan hırsızlık, Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık, oto ve plaka hırsızlığı suçlarının aralarında bulunduğu 10 olayın failleri olduğu belirlendi.

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Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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