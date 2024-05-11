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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:49

Milyonlarca liralık kuyumcu soygunu! Lüks rezidansta yakalandılar

İstanbul'da kuyumculardan milyonlarca liralık soygun yapan şebeke lüks rezidansta yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden iki kişinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken biri uzun namlulu 4 silah, çok sayıda mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

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