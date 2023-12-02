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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 15:31

Milyonda bir görülen hastalık! Bacakları 80 santimetre çapına ulaştı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenfödem' hastalığına yakalandığı tespit edildi. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demirezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu.

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