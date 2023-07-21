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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 17:11

Mezarlık içinde unutulan tarih! Koruma altına alınacağı günü bekliyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1400'lü yıllarda inşa edildiği öngörülen Kelpaşa Camisi, koruma altına alınacağı günü bekliyor.

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