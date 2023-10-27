Mevlana'nın sözleri, resimli ve anlamlı cuma mesajları

Cuma günü, Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Hz. Mevlana'nın cuma sözleri ile hayırlı cumalar dilekleri paylaşılıyor. Cuma gününün Müslümanlarca ayrı bir önemi ve değeri vardır. Bu mübarek günde güzel ahlak üzerine yazılmış Mevlana sözleri ile sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz. İşte Mevlana'nın sözlerinden resimli ve anlamlı resimli cuma mesajları
MEVLANA CUMA SÖZLERİ
Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.
-Hz.Mevlana
Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim;
Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.
-Hz.Mevlana
Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.
-Hz.Mevlana
Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar...
-Hz.Mevlana
Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?
-Hz.Mevlana
Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.
-Hz.Mevlana
Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yinede yaşarsın...
-Hz.Mevlana
Ey can, aklını başına devşir.
Ölümden korkup kaçarsın ya;
doğrusu sen kendinden korkmaktasın.
-Hz.Mevlana
Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?
-Hz.Mevlana
Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir.
Sevgiden, dertler şifa bulur.
Ölüler dirilir.
Sevgiden, padişahlar kul olur.
Bu sevgide bilgi neticesidir...
-Hz.Mevlana
Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine
uzattığın için kendine mi kızgınsın?
-Hz.Mevlana
Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır.
-Hz.Mevlana