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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 11:42

Mevlana'nın sözleri, resimli ve anlamlı cuma mesajları

Mevlana'nın sözleri, bu mübarek Cuma gününde anlamlı paylaşımlar yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Sevdiklerinin ve yakınlarının cuma gününü kutlamak isteyenler en güzel Mevlana sözleri ile resimli cuma mesajları paylaşarak günün anlam ve önemini hatırlatıyor. Hz. Mevlana'nın sözlerinden derlediğimiz en güzel cuma mesajları ve resimli gönderiler haberimizde yer alıyor. İşte Mevlana'nın sözleri, resimli ve anlamlı resimli cuma mesajları

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