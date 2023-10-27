Mevlana'nın sözleri, resimli ve anlamlı cuma mesajları

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Cuma günü, Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Hz. Mevlana'nın cuma sözleri ile hayırlı cumalar dilekleri paylaşılıyor. Cuma gününün Müslümanlarca ayrı bir önemi ve değeri vardır. Bu mübarek günde güzel ahlak üzerine yazılmış Mevlana sözleri ile sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz. İşte Mevlana'nın sözlerinden resimli ve anlamlı resimli cuma mesajları

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Demiş ki; Mevlana; "Seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni bal olsa da unut." -Hz.Mevlana

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MEVLANA CUMA SÖZLERİ

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. -Hz.Mevlana

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Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim; Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. -Hz.Mevlana

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Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun. -Hz.Mevlana

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Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. -Hz.Mevlana

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Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar... -Hz.Mevlana

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Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin? -Hz.Mevlana

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Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; Bülbül güle, karga çöplüğe götürür. -Hz.Mevlana

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Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yinede yaşarsın... -Hz.Mevlana

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Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır. -Hz.Mevlana

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Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur. -Hz.Mevlana

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Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen kendinden korkmaktasın. -Hz.Mevlana

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Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? -Hz.Mevlana

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Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır... -Hz.Mevlana

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Ey gönül ses etme! Bekle! Ya nasip de Rabbine bırak... -Hz.Mevlana

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Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir. Sevgiden, dertler şifa bulur. Ölüler dirilir. Sevgiden, padişahlar kul olur. Bu sevgide bilgi neticesidir... -Hz.Mevlana

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Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? -Hz.Mevlana

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Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. -Hz.Mevlana