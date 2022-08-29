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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:42

Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu! 800 metrekarelik bir alan

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geometrik desenlerle süslü mozaiklerin yer aldığı kamusal yapı keşfedildi.

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