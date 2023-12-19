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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:06

Metrelerce yüksekten yola atladı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

İstanbul Taksim'de annesiyle tartışan bir genç, kendisini yüksekten Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi'ne bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genç ağır yaralanırken, anne sinir krizi geçirdi. Furkan K. isimli gencin, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

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