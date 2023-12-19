Metrelerce yüksekten yola atladı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

Taksim'de annesiyle tartışan bir kişi, kendisini meydan bölümünden Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi'ne bıraktı.
Olay, önceki hafta pazar günü saat 02.50 sıralarında Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Furkan K. isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı.
Metrelerce yüksekten düşen genç ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulans ekipleri Furkan K.'yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.