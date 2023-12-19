Metrelerce yüksekten yola atladı! Yoğun bakımda tedavi altına alındı

Taksim'de annesiyle tartışan bir kişi, kendisini meydan bölümünden Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi'ne bıraktı.

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Edinilen bilgiye göre Furkan K. isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.





Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı.