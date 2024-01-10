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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 11:41

Metrelerce yüksekte tek kişilik mesai! Buzları kırarak yukarı çıkarıyorlar

Ekmek parasını kazanmak için yerden 140 metre yükseklikte alın teri döken kule vinç operatörü Engin Bekar, mesaisini bir metrekarelik kabinin içinde tek başına geçiriyor.

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