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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:57

Metal malzemelerden alev püskürten 'Ejderha' yaptı! 2 binin üzerinde parça kullandı

Sivas'ta kaynak ustası İbrahim Doğan, metal malzemelerden alev püskürten 'ejderha' yaptı. Yaklaşık 4 ayda tamamladığı ejderha için 2 binin üzerinde parça kullandığını anlatan Doğan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri için de 3 metre boyunda bordo bereli robot yapmayı düşünüyorum' dedi.

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