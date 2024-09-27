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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 11:21

Mesleğine alerjisi çıktı! 25 yıldır sağlığını bozduğunu öğrendi

Ordu'da 25 yıldır çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, yaptırdığı test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu, çok sevdiği mesleğinin yıllardır sağlığını bozduğunu öğrendi.