Mesleğin son ustası! 50 yıldır bir geleneği yaşatıyor

"BU İŞ SÜLALEDEN GELİYOR"





Ailesiyle birlikte yayık yapmayı bir gelenek haline getiren Cemil Kuru; "Bizim sülaleden geliyor bu iş, babamdan öğrendim. 50 seneye yakın bir süredir bu mesleği icra ediyorum. Bu el sanatına olan ilgi giderek azaldı. Bu meslekte çırak yetişmiyor. Tokat bölgesinde benden sonra bu işi yapan olmayacak, biz son nesiliz" dedi.