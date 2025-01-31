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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 12:25 |

Mesleğin son ustası! 50 yıldır bir geleneği yaşatıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 50 yıldır yayık üreten Cemil Kuru, mesleğin son ustası olarak el emeğiyle ürettiği geleneksel ürünleriyle hem geçimini sağlıyor hem de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir geleneği yaşatıyor.

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