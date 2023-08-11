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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 11:21

Mersin'in saklı cenneti! Yerköprü Şelalesi ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor

Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden, Ermenek Çayı üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi, kendine özgü ekosistemi, derin vadi içerisindeki doğal yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

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