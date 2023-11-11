Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde bulundu! Heyecanlandıra keşif

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Ortaya çıkarılan heykelin, yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda olduğunu belirten Tekocak, "Giyimli kadın heykelinin başı, kolu ve ayakları eksik olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz. Belki de o dönemde antik kentte yaşayan bir idareci, soylu veya zenginin eşine ya da tanrıçaya ait olabilir." diye konuştu.