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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 15:57

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde bulundu! Heyecanlandıra keşif

Mersin'de, Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kadın heykeline ulaşıldı.

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