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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:14

Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı.

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