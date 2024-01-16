Mersin'de yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

"Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

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"Antalya-Mersin arasında trafik iki yönlü açık durumda"





Pehlivan, AA muhabirine, yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.





Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Tünel çıkışında şoförün kontrolü kaybetmesi, tabii yağmur, yerler ıslak... Biraz onun etkisi var, orası hafif virajlı. Cumhuriyet savcısı gerekli tespitleri, incelemeleri yapıyor. Onun neticesinde daha sağlıklı bir değerlendirme yapılacaktır. Her halükarda tünel çıkışlarında daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Nihai tespitler sonucunda daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir ama hızla ilgili biraz problem olduğu gözüküyor ne yazık ki. Orada daha kontrollü bir seyir olabilirdi."