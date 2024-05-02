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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 15:09

Mersin'de sağanak ve fırtına! İstinat duvarı otomobilin üzerine devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada bir evin istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde hasar oluştu.

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