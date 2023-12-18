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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 14:04

Mersin'de kıyıya vurdu! İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş kısa yüzgeçli köpek balığı bulundu.

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