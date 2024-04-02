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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2024 Salı 13:09

Mersin'de hafif yan yatan 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif yan yattığı belirlenince mühürlenen 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına başlandı.

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