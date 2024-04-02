Mersin'de hafif yan yatan 4 katlı binanın yıkımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 25 Mart'ta yaptığı inceleme sonrası Erdemli Belediyesince mühürlenen Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki 4 katlı binanın yıkımına karar verildi.

Bina çevresinde önlem alan ekipler, yapının yanındaki apartmanlarda oturan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapımı tamamlanan ancak henüz kimsenin oturmadığı 4 katlı apartmanın hafif yan yattığı ihbarı üzerine 25 Mart'ta inceleme başlatmış, işlemlerin ardından bina mühürlenmişti.