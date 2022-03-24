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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:03

Mersin sahilinde şaşırtan görüntü! Duyan oraya gitti

Mersin'de Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen ve akıntıyla denize gelen çok miktarda portakal, dalgaların şiddetiyle kumsalı kapladı.

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