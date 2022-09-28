  • $18,5283
  • 17,7949
  • 976.176
  • 3228.94

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 15:33

Mersin sahilinde koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı! Koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsalda filizlen koruma altındaki kum zambakları çiçeklendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.