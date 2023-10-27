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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 11:18

Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi! 3 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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